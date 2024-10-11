11月6日（水）午前10:25〜11:30 日本テレビにて「NNN DayDay.特別版 アメリカ大統領選2024」の放送が決定（※9:00〜10:25の「DayDay.」でもアメリカ大統領選をお伝えします）。民主党候補 カマラ・ハリス氏が女性初のアメリカ大統領になるのか？共和党候補 ドナルド・トランプ氏が返り咲くのか？勝者によって世界、そして日本へおよぼす影響は？世界の今後を占う注目のアメリカ大統領選。注目の投開票当日、かつ開票が続々始まる「