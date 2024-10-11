[10.11 J3第32節](長良川)※19:00開始主審:安川公規<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 50 後藤大輝DF 4 甲斐健太郎DF 29 野澤陸DF 39 遠藤元一MF 6 北龍磨MF 14 生地慶充MF 16 西谷亮MF 19 松本歩夢MF 23 萩野滉大MF 24 粟飯原尚平FW 11 藤岡浩介控えGK 41 中山開帆DF 37 寺阪尚悟MF 8 荒木大吾MF 28 水野泰輔FW 7 河波櫻士FW 27 横山智也FW 47 Y. Nagai監督天野賢一[AC長野パルセイロ]先発GK 30 松原颯汰DF 5 池ヶ谷颯斗DF 7 大