韓国最大の音楽プラットフォームMelonが主催する音楽授賞式兼フェスティバル「Melon Music Awards（MMA）」が今年も韓国で開催！ 仁川インスパイアアリーナに人気アーティストらが集結し、華麗なパフォーマンスが繰り広げられる。2005年にインターネット上で初開催され、2009年から有観客で行われている「MMA」は、今や韓国最大規模を誇る音楽授賞式だ。昨年はSHINee、RIIZE、ZEROBASEONE、aespa、IVE、NewJeansといった人気K-POP