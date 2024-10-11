大創産業は、「Standard Products by DAISO」ブランドから、フレグランスの新シリーズ全15種を2024年10月より全国のStandard Products店舗で順次発売します。 記事のポイント ダイソーが手がけるワンランク上のブランド「Standard Products」から、人気のフレグランスアイテムに新しい香りが登場。ダイソーらしい手ごろな価格はそのままに、上質なアロマの香りが楽しめます。ディフューザーやミスト、アロマストーンなどラ