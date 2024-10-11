「世界で一番可愛い私の娘」 10月11日(金)より日本で配信を開始する韓国発のラブストーリー「愛のあとにくるもの」。W主演を務める坂口健太郎とイ・セヨンが織りなす純愛模様が期待を集める同作において、ヒロインを一途に愛する青年ミンジュン役を演じているのがホン・ジョンヒョンだ。「麗＜レイ＞〜花萌ゆる8人の皇子たち〜」(2016年)や「絶対彼氏。＜完全版＞」(2019年)、「恋の株価は上昇中！？〜STOCK STRUCK〜」(2022