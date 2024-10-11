爽やかな甘みと酸味が特徴の県産のオリジナルりんご「秋星（しゅうせい）」がきょう、初出荷されました。大きくて真っ赤な県産りんご「秋星」。県が開発した独自の品種で2024年で17年目を迎えます。金沢市銚子町の集出荷場にはけさ収穫されたばかりの秋星およそ700キロが運び込まれ、等級や大きさごとに選別し箱詰め作業が行われました。9月の豪雨、りんごが落下したり木が倒れる被害も生産者によりますと9月、能登地方を襲った記