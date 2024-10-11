「コートヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸」イメージ東海旅客鉄道（以下、JR東海）、ジェイアール東海不動産、ジェイアール東海ホテルズ、マリオット・インターナショナル（以下、マリオット）は、京都市下京区に「コートヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸」（以下、同ホテル）を開業する。同ホテルは、京都市営地下鉄烏丸線・四条駅に隣接した既存ホテルを取得、改装して運営する計画であり、来年夏の開業を目指す。昨年