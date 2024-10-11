◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦同級１位・那須川天心―同級２位・ジェルウィン・アシロ（１０月１４日、東京・有明アリーナ）那須川天心（帝拳）が１１日、初のタイトル戦となるＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦に向けた公式会見に出席した。ジェルウィン・アシロ（フィリピン）との一戦を前に一部写真誌で金髪美女ダンサーとの熱愛が報道された。夜