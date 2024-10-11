橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説「おむすび」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか）に、酒井若菜が出演することが11日、発表された。第3週（10月14日〜）に四ツ木翔也（佐野勇斗）の母役で登場する。朝ドラ・111作目の「おむすび」は、平成時代のギャルが栄養士となり、現代人が抱える問題を食の知識と“コミュ力”で解決しながら、縁や人をむすんでいくオリジナル作品。福岡・神戸・大阪を舞台に、平成から令和の荒波をた