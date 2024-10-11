まふまふが12月25日にリリースするニューアルバム『世会色ユニバース』の、全収録曲が発表された。 （関連：After the Rainというユニットの価値を再確認そらる VS まふまふ、歌で繰り広げた熱戦） 本作は全34曲のCD2枚組で、まふまふ史上最多収録曲数のアルバムに。収録曲は先に発表されていた「携帯恋話」「一生不幸でかまわない」をはじめ、Amazon プライム・ビデオCMソングの「心恋花火」、今月10月