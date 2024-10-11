映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。映画『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』に関する3つの疑問【宇野維正のMOVIE DRIVER】 「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す