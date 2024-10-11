マンチェスター・シティからドルトムントにレンタル加入中のブラジル代表DFヤン・コウトについて、買い取り義務が発生した可能性が高いようだ。10日、『スカイスポーツ』や『ビルト』など複数のドイツメディアが伝えている。現在22歳のコウトは母国のコリチーバでプロデビューを飾り、2020年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍で加入した。昨シーズンは2度目のレンタル加入となったジローナで公式戦通算39試合に出場し、2ゴ