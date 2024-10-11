Osaka Metro、近畿日本鉄道、阪急電鉄、阪神電車の全駅で、JCB/American Express/Diners Club/Discoverのタッチ決済が10月29日から利用可能になる。●設置された端末にかざすだけ今回の、近畿日本鉄道、阪急電鉄、阪神電車の全駅におけるタッチ決済への対応では、タッチ決済に対応したJCB/American Express/Diners Club/Discoverのカードや、カードを設定したスマホなどを、鉄道の改札機または改札窓口に設置された端末にかざ