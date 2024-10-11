ソニーは、完全ワイヤレスイヤホン「LinkBuds Fit（リンクバッズ フィット）」など2モデルを2024年10月11日から売する。密閉型「LinkBuds Fit」と開放型「LinkBuds Open」いずれも、音楽などのコンテンツと常につながっている新たなライフスタイルに合わせ、快適な装着感による"ながら聴き"を実現したとしている。本体のカラーバリエーションに加え、フィッティングサポーターやケースカバーを各5色用意し、ファッションや好みに合