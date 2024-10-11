「資料室」がオープンし、展示された玉の海の写真を見る人たち＝11日、愛知県蒲郡市急病から大相撲の横綱在位のまま27歳の若さで死去した玉の海の遺品などを集めた「資料室」が命日に当たる11日、郷里の愛知県蒲郡市にオープンした。中学同級生が中心の市民グループ「第51代横綱玉の海を愛する会」による手作り。力士個人の資料展示施設は全国でも珍しい。市内の温泉街に立つホテルの一室。80平方メートルほどのスペースに会員