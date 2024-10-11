人気女性ジョッキーの藤田菜七子騎手（27）は、2023年4月ごろまで調整ルーム内で複数回スマホを使う禁止行為があったとして騎乗停止になったが、藤田騎手の調教師は会見で、すでに厳重注意を受けており二重処分ではないかと疑問を呈した。この報道が流れると、藤田騎手が所属する日本中央競馬会（JRA）に対し、ネットで疑問や批判が相次いだ。今回なぜ騎乗停止になったのか、JRAの報道室に真意を聞いた。師匠は「昨年すでに厳重注