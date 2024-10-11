大阪松竹座の『十月大歌舞伎』が10日に開幕し、『市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿襲名披露八代目市川新之助初舞台』が始まった。十三代目市川海老蔵と息子の八代目市川新之助の勇姿を見届けようと、歌舞伎ファンだけでなく、外国人観光客の姿も見られ、大入り満員。「成田屋！」の声がかかり、道頓堀が沸いた。【写真】初披露！市川團十郎＆市川新之助が『連獅子』勇壮な獅子の舞東京・新歌舞伎座から各地で2年にわた