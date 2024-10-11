ゴルフの日本オープン選手権は１１日、埼玉県の東京ＧＣ（７２５１ヤード、パー７０）で第２ラウンドが行われ、７位から出た中島啓太が４バーディー、１ボギーとスコアを伸ばして通算４アンダーとし、この日３オーバーだった池村寛世と首位に並んだ。１打差の３位は木下稜介と稲森佑貴。今平周吾は２アンダーで５位。石川遼は２オーバーで１３位、平田憲聖と金谷拓実は４オーバーで２３位につけた。中島は、前日の前半に４オー