衆院選を前に、市民団体「生活保護問題対策全国会議」（大阪市）などは11日までに、生活保護に関する与野党へのアンケート結果を公表した。立憲民主党など野党5党は、物価高に応じた生活保護費の引き上げに賛成。自民、公明両党は賛否を明示しなかった。与野党8党を対象に実施し、日本維新の会を除く7党から回答を得た。野党5党は物価高などの生活実態を反映させて引き上げるべきだとの見解を示した。社民党は「憲法に規定され