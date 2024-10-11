巨人は１１日、「みやざきフェニックス・リーグ」について１２日からの第２クールに参加予定の選手を発表した。１６日からのＣＳ最終Ｓに向けて１軍からグリフィン、赤星、山崎伊、井上が調整登板。バッテリーを組むため捕手の岸田も参加する。【投手】西舘勇陽、山崎伊織、今村信貴、高橋礼、グリフィン、赤星優志、中川皓太、畠世周、又木鉄平、田中千晴、伊藤優輔、横川凱、泉圭輔、大江竜聖、堀田賢慎、松井颯、井上温大、