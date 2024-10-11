【モデルプレス＝2024/10/11】Travis Japanの七五三掛龍也と松田元太が、10日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜深夜0時45分〜）に出演。七五三掛が異性へのアプローチ方法を語った。【写真】トラジャ松田元太＆七五三掛龍也のあざといポーズ◆七五三掛龍也、異性へのアプローチ方法明かすこの日、七五三掛が自身のギャップについて明かす場面が。「シャイに見られがちというかあんまり（ア