【モデルプレス＝2024/10/11】Travis Japanの松田元太が、10日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜深夜0時45分〜）に出演。グループ内のあざといメンバーを明かした。【写真】トラジャ松田元太「勝ち目ない」あざといメンバー◆松田元太、あざといメンバーは？この日松田は、「この人はTravis Japanイチあざとい」と七五三掛龍也を紹介。松田は七五三掛のあざとさについて、誕生日プレゼント