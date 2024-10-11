韓国初となるノーベル文学賞の受賞者、ハン・ガンの代表作を「有害性教育図書」に指定し、廃棄を勧告したとして議論になった京畿道教育庁が反論に乗り出した。【注目】ハン・ガンの代表作、「有害性教育図書」で廃棄京畿道教育庁は10月11日、「『道教育庁が青少年有害性教育図書のリストを作成し、各学校の図書館で廃棄を指示した』という一部の主張は事実ではない」と強く否定した。続けて「道教育庁は各学校で、保護者を含む学校