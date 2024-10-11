Jackery Japanは10月10〜24日の期間、同社の製品を最大45％オフで購入できる「ジャクリ感謝祭」キャンペーンをJackery公式Amazon店と公式オンラインショップで実施している。●さらに5％オフのクーポンもジャクリ感謝祭では、人気の「Jackery Solar Generator 1000 New」をはじめとする、ポータブル電源やソーラーパネルなどをそろえている。主な対象商品としては、「Jackery Solar Generator 1000 New」が通常価格17万4600