ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！今回は、『PEANUTS』の「スヌーピー」IH用焼け焦げ防止マット 同柄2枚セットを紹介します☆ ベルメゾン「スヌーピー」IH用焼け焦げ防止マット 同柄2枚セット 価格：3,290円（税込）1枚サイズ：径約24cm、厚さ約0.04cm耐熱温度：約250℃販売店舗：ベルメ