セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』＆ youマスコットVol.2を紹介します！ セガプライズ ディズニー『ベイマックス』＆ youマスコットVol.2  登場時期：2024年10月11日より順次サイズ：全長約7×5×12cm投入店舗：全国のゲームセンターなど 2024年に公開から10周年を迎えた、ディズニー