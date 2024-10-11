パビリオンの建設など整備が進む2025年大阪・関西万博会場。開幕まで13日で半年となる＝11日午前、大阪市の夢洲（ドローンから）2025年大阪・関西万博は開幕まで半年となる13日から来場予約が始まる。海外パビリオン建設が遅れ、内装工事など一部は未完成での開幕も想定される。赤字回避には約2820万人とした入場者目標の達成が鍵だが、目玉の一つ「空飛ぶクルマ」は、客を乗せて飛行する計画を全事業者が断念。機運醸成が課題と