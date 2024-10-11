関西プレスクラブの会合で講演する神戸大大学院の簑原俊洋教授＝11日午後、大阪市大阪市で開かれた関西プレスクラブの会合で11日、神戸大大学院の簑原俊洋教授が講演し、接戦が予想される11月の米大統領選で共和党候補のトランプ前大統領が勝利した場合、2017〜21年の1期目とは「比にならない」ほど政権の在り方が大きく変わり、日本としても異なる対応が求められるとの見通しを示した。簑原氏はトランプ氏再選の場合は「キリ