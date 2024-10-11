［東京１１日ロイター］ - シンガポール系の投資ファンド、ヒルハウス・インベストメント・マネジメントは１１日、不動産会社のサムティホールディングス株を１株３３００円で公開買い付け（ＴＯＢ）すると発表した。買付総額は約１０６０億円。サムティ取締役会は賛同意見を表明した。上場廃止を見込んでいる。筆頭株主の大和証券グループ本社と第５位の大和ＰＩパートナーズは合計３７．１８％の保有株式を応募しない。