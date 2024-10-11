記者会見で謝罪する日本郵便の千田哲也社長＝11日午後、東京都千代田区日本郵便は11日、ゆうちょ銀行の顧客情報を同意なくかんぽ生命保険の営業活動に不正流用した問題で、勧誘対象リストに記載された顧客が推定155万人に上ると発表した。全国の郵便局にシステムが整備された2014年2月以降のデータを分析した。不正流用は07年10月の郵政民営化以降、行われていたとし、対象顧客は実際にはもっと多いとみられる。日本郵便は再発