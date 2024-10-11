Image: Elliott Cowand Jr / Shutterstock.com Netflixが、10月10日、日本のサブスク料金の値上げを発表しました。値上げ対象は今ある3つのプランすべて。最大で310円値上げされています。新料金は？Netflixで今現在展開されているのは3つのプラン。以下、各プランの値上げ料金（すべて税込）です。・広告つきスタンダード：（旧）790円→（新）890円、100円の値上げ・スタンダード：（旧）1