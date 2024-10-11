午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５９９、値下がり銘柄数は９８０、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に銀行、小売など。値下がりで目立つのは不動産、建設、ゴム製品、食料品、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS