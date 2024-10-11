テスラが自動運転タクシー用のEV「Cybercab（サイバーキャブ）」を発表した。自律走行車の商用化でウェイモなどの競合が先行するなか、“ロボット化”を中心としたビジネスで対抗する姿勢を明確にしたかたちだ。