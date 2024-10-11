「２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファーストステージ開幕を翌日に控えた１１日、阪神・岡田彰布監督、中野拓夢内野手、ＤｅＮＡ・三浦大輔監督、牧秀悟内野手が甲子園で、ファイナルステージから出場する巨人・阿部慎之助監督、菅野智之投手がオンラインで会見した。１２日のファーストＳ第１戦の先発を阪神・岡田監督は才木浩人投手と、ＤｅＮＡ・三浦監督は東克樹投手とそれぞれの口から発表した。岡