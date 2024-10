2024年4月、NASAはアメリカ合衆国科学技術政策局(OSTP)から「月のタイムゾーン」こと「Coordinated Lunar Time(協定月時間:LTC)」の策定を命じられました。NASA to Develop Lunar Time Standard for Exploration Initiatives - NASAhttps://www.nasa.gov/solar-system/moon/nasa-to-develop-lunar-time-standard-for-exploration-initiatives/NASA confirms it’s developing the Moon’s new time zonehttps://www.engadget.com