桐谷健太が主演する11月7日スタートのABEMAオリジナルドラマ『インフォーマ ‐闇を生きる獣たち‐』に、前作『インフォーマ』から一ノ瀬ワタル、MEGUMI、高橋和也、森田剛ら9名が再集結。あわせて、本編映像を盛り込んだ特報第2弾が公開された。【写真】前作から一ノ瀬ワタル、MEGUMI、高橋和也、森田剛ら9名が再集結！『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』特報第2弾本作は、政治、経済、芸能、裏社会にいたるまで、あらゆる