ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」の寝具ライン「gelato pique Sleep」からディズニーデザインの 「Lucifer & Nana COLLECTION」が登場。ディズニーアニメーション映画『シンデレラ』と『ピーター・パン』のストーリーに登場する「ルシファー」と「ナナ」をデザインしたピローケースやマルチカバーなど、全12種がラインナップされます☆ gelato pique（ジェラート ピケ）ディズニー「Lucifer(ルシフ