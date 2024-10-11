大麻およそ16キロを密輸しようとしたとして、スペイン国籍の男が現行犯逮捕されました。成田空港で大麻を発見したのは、麻薬探知犬でした。スペイン国籍のケサダ・ラオ・カルロス容疑者（37）は先月20日、大麻およそ16キロ、末端価格8000万円相当をタイから密輸しようとした疑いがもたれています。成田税関によりますと、麻薬探知犬「モモタロウ」がケサダ・ラオ容疑者のスーツケースに反応し、職員が中を確認すると、ビニール袋に