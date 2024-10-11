モデルでタレント森泉（41）が11日、スペシャルサポーターを務める「石村嘉成展〜いのちの色たち〜」（10月12〜12月8日、兵庫県立美術館）のオープニングセレモニーに出席した。新進気鋭アーティスト、石村嘉成さんの描く動物の絵は、独特で鮮やかな色彩やな躍動感が特徴的だ。生物の進化を描いた全長26メートルの大作「Animal History」、トラや翼を持つ鳥類など約200点を展示する。自宅では犬やインコ、リクガメ、ハリネズミなど