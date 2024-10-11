ココスジャパンが展開する「ココス」は10月26日から、期間限定のハロウィンスイーツ「おばけケーキ」を販売開始する。【関連記事】スタバ『ハロウィン2024』新作グッズ“魔法をかける黒ねこ”モチーフのボトルやマグカップなど、10月11日発売販売期間は10月26日から11月1日の1週間限定。ハロウィンの季節に“ぴったり”なスイーツだという。「おばけケーキ」は、“ふわとろチョコホイップ”をまとった、まるでおばけのようなケーキ