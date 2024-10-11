セクシュアルウェルネス事業を展開している株式会社TENGAより、10月10日に冬季限定アイテム「HOT TENGA ORIGINAL VACUUM CUP」が発売されました。今季はTENGA SHOP限定のプレミアムモデル「PREMIUM HOT TENGA ORIGINAL VACUUM CUP」も新登場しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】同社では、今回発売の「HOT TENGA」に加え、通年販売のオプショナルアイテム「TENGA CUP WARMER」「FLIP WARMER」らを「T