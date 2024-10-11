セガの人気パズルゲーム『ぷよぷよ』が、サンキューマートとコラボレーション！ドット絵風のレトロ感たっぷりのアイテムが登場する。☆レトロなドット感が楽しい『ぷよぷよ』デザイングッズ（写真8点）＞＞＞サンキューマートと『ぷよぷよ』のコラボレーション商品の展開は2022年5月に初めて実施して以来、レトロ感のあるデザインと、ここでしか手に入らない「カーバンクル」のキュートなアイテムが大好評♪今回も可愛いカーバン