リーグ優勝決定シリーズ進出か、シーズン終了か。大リーグは11日（日本時間12日）、ナ・リーグの地区シリーズ第5戦で大谷翔平と山本由伸のドジャースと、ダルビッシュ有と松井裕樹のパドレスが対戦する。ここまで2勝2敗で、決着が決まる大一番。試合はドジャースの本拠・カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで午後5時8分（同午前9時8分）開始予定。地区シリーズ第5戦を前に会見で話すパドレスのダルビッシュ有=代