All About ニュース編集部は9月19〜26日の間、全国10〜70代の500人を対象に、「ちいかわ」に関するアンケートを実施しました。本記事ではその結果から、「かっこいいと思う『ちいかわ』のキャラクター」ランキングを発表します！【10位までの全ランキング結果を見る】第2位：労働の鎧さん（54票）2位には、「労働の鎧さん」が選ばれました！労働に対するひたむきな姿勢と、哀愁漂う雰囲気から、じわじわと人気を集めてきた労働の鎧