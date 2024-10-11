Kis-My-Ft2¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤Î?Èà»á´¶ËþºÜ?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×(TBS·Ï)¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢15Æü¤ÎÌë10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤Î¥¯¥º¡×¤ÎÂè2ÏÃ¤Î¹ðÃÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤Þ¤ÀÉÕ¤¤¤Æ¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶Ì¿¹¤¬ÌÜÀþ¤ò³°¤·¤Æ¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¿¡¤¦»ÅÁð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÈà½÷´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¾Â¤ë¡×¡Ö¥Ë¡¼¥º¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë