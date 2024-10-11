力強い勝ちっぷり。日本代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選第３戦でサウジアラビア代表と敵地で対戦。完全アウェーのなか、鎌田大地と小川航基のゴールで２−０の勝利を収めた。森保ジャパンはこれで３連勝を達成。８大会連続８度目のW杯出場に向け、また一歩前進した一戦を、本田圭佑は見逃してしまったようだ。【画像】日本代表のサウジアラビア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介。２選手に