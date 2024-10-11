パリオリンピック（五輪）の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実（32＝SBC湘南美容クリニック）が10日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。「この人はすごいと思った選手」を明かした。番組では「美容・デトックス・長寿アップデートが止まらない人たちの夜会」と題し、芸能人の私生活を紹介。ゲスト出演した角田は「すごいと思った選手」としてパリ五輪で近代5種の日本勢初メダルとなる銀メダル