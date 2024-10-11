Sai Ishwarbharath B[ベンガルール １０日 ロイター] - インドのタタ・コンサルタンシー・サービシズ（ＴＣＳ）が１０日、同国ＩＴサービス大手の先陣を切って７─９月期決算を発表した。純利益は１１９０億９０００万ルピー（１４億２０００万ドル）と前年同期比５％増加したが、ＬＳＥＧのデータに基づくアナリスト予想平均の１２５０億２０００万ルピーには届かなかった。収入全体の半分近く占める北米市場での売上高が２．