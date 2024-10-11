その髪ッ…！！一流企業のエリート夫、無職でギャンブル依存の夫。正反対の夫を持つ妻たちの出会い／どちらかの家庭が崩壊する漫画1（1）エリートの夫をもつ妻。ギャンブルに手を出す無職夫の妻。正反対の夫を持つ妻たちの出会いと、それぞれの家庭に巻き起こった騒動の行方は…!?一流企業勤めのシュウを夫にもつ薬師寺ユイ。専業主婦として一人娘のリエを育てるユイの毎日は、はたから見れば順風満帆そのもの。しかしユイの表情が