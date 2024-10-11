北中米ワールドカップの南米予選は10日に各地で第9節を行った。首位を走るアルゼンチン代表はFWリオネル・メッシが戦線復帰。今夏のコパ・アメリカ決勝で足首を負傷していたが、今節はフル出場した。アルゼンチンは前半13分にDFニコラス・オタメンディのゴールで先制したが、後半20分にベネズエラ代表に追いつかれ、1-1で引き分けた。2位のコロンビアはボリビアに敗戦。前半20分にボリビアMFエクトル・クエジャルの退場で数